Caen 7 por ataque armado en alcaldía Tlahuác

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 14:51:27

Ciudad de México, a 7 de abril 2026.- Personal de seguridad de la Ciudad de México capturó a siete presuntos involucrados en un ataque armado en la colonia La Asunción, de la alcaldía Tláhuac, en donde una persona perdió la vida y otra más resultó lesionada.

Los agentes capitalinos detuvieron a los sospechosos con droga y dos automóviles, uno de los cuales fue utilizado durante la agresión.

De acuerdo con los primeros reportes, operadores del C2 Oriente alertaron a policías en campo sobre una persona lesionada en el cruce de la calle Javier Mina y la avenida Tláhuac, luego de ser atacado de manera directa.

Luego del ataque, los uniformados desplegaron un operativo en el que en las calles Isabel La Católica y Andrés Quintana Roo, de la colonia Pueblo de San Francisco Tlaltenco, en la misma alcaldía, observaron un automóvil que coincidía con el involucrado en el hecho y uno color blanco, cuyos tripulantes manipulaban mariguana.

Al notar la presencia de las autoridades los sujetos intentaron emprender la huida, sin embargo, fueron interceptados por los elementos quienes les hallaron ocho bolsas de plástico con mariguana.

Aseguraron un vehículo color blanco con permiso provisional del estado de Guerrero y el otro color rojo, además de siete teléfonos celulares de diferentes marcas.