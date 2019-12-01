Detienen en Zitácuaro, Michoacán, a sujeto con cerca de 30 kilos de enervante

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 09:38:45
Zitácuaro, Michoacán, 12 de noviembre del 2025.- Como resultado de acciones operativas dentro del Plan Michoacán por La Paz y la Justicia, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Policía Comunal de Crescencio Morales, detuvieron a un hombre en portación de cerca de 30 kilogramos de enervante en la ciudad de Zitácuaro. 

Sobre el particular se informó que durante patrullajes de vigilancia realizados en la carretera Morelia-Toluca, cerca de los límites con el Estado de México, los kuarichas aseguraron a un hombre junto a 13 costales de hierba verde y seca con las características propias de la marihuana con un peso aproximado a los 30 kilogramos. 

En respuesta a este hecho, elementos de la Guardia Civil brindaron apoyo a la Policía Comunal para realizar la puesta a disposición del detenido y lo decomisado ante la autoridad competente.

