Detienen en Sinaloa a presunto operador financiero de grupo delictivo, requerido por EU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 22:35:00

Mazatlán, Sinaloa, a 14 de octubre de 2026.– Un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales permitió la captura de José Luis Ojeda Aguirre, alias "El Wicho", señalado como presunto operador financiero y logístico del grupo criminal "Los Rugrats", vinculado a una facción del Cártel de Sinaloa y buscado por autoridades estadounidenses.

La detención se realizó el martes 13 de octubre en la sindicatura de Villa Unión, en Mazatlán, como resultado de labores de inteligencia militar en las que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

De acuerdo con información oficial, "El Wicho" presuntamente trabajaba bajo las órdenes directas de Carlos Alberto Paz Pereda, identificado como líder de Los Rugrats, organización con presencia en Sinaloa y Durango.

El detenido es requerido por autoridades del Distrito Central de California, Estados Unidos, por el delito de posesión de cocaína con intención de distribuirla. Además, su nombre ha sido boletinado por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Durante el operativo, las corporaciones aseguraron armamento, droga, dinero en efectivo y un vehículo. Tanto el detenido como los objetos decomisados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Mazatlán, para las investigaciones correspondientes y la determinación de su situación jurídica.