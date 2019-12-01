Discusión entre vecinos termina en homicidio en fraccionamiento Campo Nube en Morelia, Michoacán; agresor escapa

Discusión entre vecinos termina en homicidio en fraccionamiento Campo Nube en Morelia, Michoacán; agresor escapa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 23:22:41
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Morelia, Mich., a 14 de octubre de 2026.– Una disputa entre vecinos terminó en tragedia la noche de este miércoles en el fraccionamiento Campo Nube, donde un hombre perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca. El responsable huyó del lugar antes de la llegada de las autoridades.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Paseo Campo Nubes, junto al edificio número 4, donde una discusión entre dos personas escaló hasta convertirse en una agresión con cuchillo.

Habitantes del conjunto habitacional alertaron a los servicios de emergencia al percatarse de que un sujeto atacaba violentamente a otro hombre.

Elementos de la Policía Municipal se movilizaron hasta el sitio y localizaron a la víctima tendida en el suelo, con heridas y abundante pérdida de sangre, por lo que solicitaron de inmediato la presencia de paramédicos.

Minutos después arribaron los cuerpos de auxilio; sin embargo, al revisar al lesionado confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Tras confirmarse el fallecimiento, los uniformados notificaron a la Fiscalía General del Estado de Michoacán para que se iniciaran las investigaciones correspondientes y se esclarecieran las circunstancias del homicidio.

Hasta el momento, la identidad de la víctima permanece desconocida, al igual que las causas que desencadenaron el enfrentamiento. El agresor logró escapar y no se ha informado sobre su detención.

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