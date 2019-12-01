Da Michoacán paso fundamental en búsqueda de personas con nueva legislación: Bedolla

Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla celebró la aprobación de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Michoacán, realizada por el Congreso local, con lo cual la entidad da un paso fundamental para el reforzamiento de las acciones de búsqueda por parte de las autoridades competentes en la materia.

Destacó que esta nueva legislación permitirá responder de manera puntual a las exigencias de la población, mejorando los mecanismos de actuación e intervención inmediata desde el momento en que se advierta la ausencia de una persona.

El mandatario resaltó que la nueva ley establece que la búsqueda de personas desaparecidas debe regirse bajo la premisa fundamental de la presunción de vida. En este sentido, las autoridades están obligadas a iniciar las acciones de localización de oficio e inmediatamente tan pronto tengan conocimiento de los hechos y aun ante la falta de una denuncia formal.

Asimismo, Ramírez Bedolla enfatizó que la búsqueda es una obligación permanente que debe continuar, tal como se precisa en este ordenamiento jurídico, hasta que se determine con certeza el paradero de la persona desaparecida.

De igual manera, el gobernador explicó que con esta ley se formaliza la creación del Registro Estatal de Personas Desaparecidas, el Registro Estatal de Fosas, el Banco Estatal de Datos Forenses y el Centro Forense de Identificación Humana, herramientas e instituciones clave que impulsarán y fortalecerán integralmente los trabajos de localización e identificación en Michoacán.