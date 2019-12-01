Infierno en Apatzingán, Michoacán: Niña de 8 años logró pedir ayuda a sus abuelos tras ser baleada y su padre asesinado; la población, atrapada entre minas, drones explosivos y el desgobierno de Fanny Arreola

*La pequeña, herida principalmente en el abdomen, permanece hospitalizada en Morelia con pronóstico reservado. Su padre, Jorge Daniel, tenía poco más de un mes de haber regresado de Estados Unidos para trabajar y mantenerla. Su abuelo denunció que el cuerpo llevaba horas en la vivienda sin que llegara la Fiscalía Regional.

Morelia, Mich., a 14 de octubre de 2026.— Herida por disparos, con apenas ocho años y en medio del terror desatado por hombres armados, Alexa tomó un celular para comunicarse con sus abuelos. No llamó para pedir un juguete ni para contarles cómo le había ido en la escuela: llamó para avisarles que estaba herida y que su padre, Jorge Daniel, había muerto durante el ataque armado contra viviendas de la comunidad de El Guayabo, en el municipio de Apatzingán.

La escena retrata la dimensión de la violencia que golpea a las familias de Tierra Caliente. Mientras los grupos criminales irrumpen en los hogares y convierten las comunidades en escenarios de terror, una niña tuvo que buscar ayuda por sus propios medios después de que las balas alcanzaran su cuerpo y acabaran con la vida de su papá.

Cuando cesaron los disparos, sus familiares acudieron a la vivienda. Encontraron a Alexa con múltiples heridas, principalmente en el abdomen, y a Jorge Daniel sin vida. La menor fue trasladada al Hospital Infantil de Morelia, donde permanece bajo atención médica y con estado de salud reservado. Su madre, quien reside en Tijuana, emprendió el viaje hacia la capital michoacana para acompañarla en medio de la angustia.

Detrás de esta tragedia hay una historia familiar que vuelve todavía más doloroso el ataque. Jorge Daniel tenía poco más de un mes de haber regresado de Estados Unidos, donde trabajaba como migrante y enviaba dinero para cubrir la alimentación y los estudios de su hija. Sus padres estaban separados y Alexa vivía al cuidado de sus abuelos.

Ahora, la familia enfrenta una pérdida irreparable y aguarda noticias sobre la evolución de la pequeña, quien quedó herida en el mismo ataque en el que murió el hombre que trabajaba para sostenerla.

El cuerpo seguía en la vivienda y la Fiscalía Regional no llegaba

La violencia no terminó cuando dejaron de escucharse los disparos. De acuerdo con el testimonio de don Conrado, abuelo de Alexa y padre de Jorge Daniel, cerca de las diez de la mañana el cuerpo de su hijo todavía permanecía en la vivienda, sin que personal de la Fiscalía Regional hubiera llegado para realizar las diligencias correspondientes y efectuar el levantamiento.

El hombre consideró que la demora podría estar relacionada con las condiciones de inseguridad en los caminos de acceso a El Guayabo, donde, denunció, grupos criminales han colocado minas y otros artefactos explosivos.

La denuncia, sin embargo, expone una interrogante que las autoridades deben responder: ¿qué ocurre con las familias que viven en comunidades donde la presencia de explosivos y el temor a nuevas agresiones pueden complicar incluso la atención de una emergencia y el acceso de los servicios de procuración de justicia?

No se trata únicamente de investigar un homicidio. También está en juego la capacidad de las instituciones para llegar hasta las víctimas, asegurar las zonas afectadas y garantizar que los habitantes puedan recibir ayuda sin exponerse a nuevos peligros.

Drones con explosivos y miedo hasta para conseguir comida

Don Conrado también denunció que sobre El Guayabo vuelan drones de manera constante y que algunos arrojan explosivos. Según su testimonio, el temor a quedar atrapados en una nueva agresión ha llegado al extremo de impedir que los habitantes salgan con normalidad a conseguir alimentos y otros productos básicos.

Si estas condiciones persisten, el problema deja de ser exclusivamente de seguridad pública y se convierte en una crisis humanitaria: familias que temen abandonar sus viviendas, caminos que representan un riesgo y habitantes que no tienen certeza de poder abastecerse o trasladarse sin exponerse a la violencia.

La tragedia de Alexa y Jorge Daniel coloca rostro y nombre a esa realidad. Un hombre que había regresado de trabajar en Estados Unidos terminó muerto en su comunidad; su hija, de apenas ocho años, permanece hospitalizada, y sus familiares tienen que afrontar tanto el duelo como la incertidumbre económica y médica.

Ante su situación vulnerable, don Conrado pidió ayuda con ropa, alimentos y dinero. Su llamado se extendió a quienes puedan solidarizarse con la familia, mientras los habitantes de El Guayabo continúan enfrentando el miedo a que otro ataque vuelva a sacudir sus hogares.

Fanny Arreola, ante las preguntas sobre la seguridad de Apatzingán

La tragedia también coloca bajo escrutinio al gobierno municipal encabezado por Fanny Lyssette Arreola Pichardo. La alcaldesa y su administración deben explicar por qué pese a las supuestas acciones de prevención, protección comunitaria y coordinación institucional, al día de hoy siguen existiendo estas tragedias.

¿Qué medidas concretas se han implementado para proteger a las familias de las comunidades rurales? ¿Qué mecanismos de atención existen para quienes no pueden salir a comprar alimentos por miedo a los ataques? ¿Cómo se coordina el municipio con las autoridades estatales y federales para atender emergencias, proteger caminos y asistir a las personas desplazadas o confinadas por la violencia?

Son preguntas que no pueden quedar sepultadas bajo comunicados oficiales ni anuncios de actividades municipales. Los habitantes necesitan respuestas verificables, resultados y protección efectiva.

La muerte de Jorge Daniel y las heridas de Alexa evidencian la urgencia de conocer qué está haciendo el gobierno de Fanny Arreola frente a una situación en la que las familias denuncian ataques, explosivos y restricciones para realizar actividades básicas.

Mientras se esclarecen los hechos, queda una imagen difícil de ignorar: una niña de ocho años que, después de ser baleada, tuvo que tomar un teléfono para avisar que su padre estaba muerto.

En El Guayabo, la violencia no solamente arrebata vidas. También golpea a las familias que sobreviven de su trabajo, amenaza el acceso a los alimentos y obliga a los habitantes a vivir pendientes de los disparos, los drones y los explosivos.

La pregunta para las autoridades municipales es inevitable: ¿qué protección real tienen hoy las familias de El Guayabo y qué acciones concretas se emprenderán para impedir que otra niña tenga que pedir ayuda después de una tragedia semejante?