El dolor no se apaga: A 7 años de la matanza de El Aguaje, Michoacán, familias lloran a los 13 policías asesinados

*A siete años de la tragedia en El Aguaje, familias de 13 policías asesinados mantienen viva su memoria

Morelia, Mich., a 14 de octubre de 2026.— El paso del tiempo no ha borrado el dolor de las familias de los 13 policías estatales asesinados durante una emboscada en la comunidad de El Aguaje, municipio de Aguililla. A siete años de aquel ataque, sus seres queridos salieron nuevamente a las calles de Morelia para honrar su memoria y recordar que detrás de cada uniforme había una historia, una familia y sueños que quedaron inconclusos.

La movilización comenzó en la fuente de Las Tarascas, desde donde familiares de las víctimas avanzaron hasta las inmediaciones de Palacio de Gobierno. Durante el recorrido, las lágrimas, los abrazos y las fotografías de los elementos fallecidos reflejaron una ausencia que continúa marcando la vida de sus seres queridos.

Uno de los momentos más emotivos fue la presencia de menores vestidos con uniformes policiales, quienes caminaron junto a sus familiares sosteniendo pancartas con los nombres y grados de los agentes que perdieron la vida.

Entre ellos había hijos que apenas comenzaban a vivir cuando ocurrió la tragedia y otros que han crecido sin la oportunidad de conocer personalmente a sus padres. Para estos niños, las fotografías y los recuerdos compartidos por sus familiares se han convertido en una forma de mantener el vínculo con quienes ya no están.

A lo largo de la marcha, una bocina reproducía el corrido compuesto en memoria de los 13 policías. La canción fue acompañada por las voces de los asistentes, quienes encontraron en sus versos una manera de expresar el dolor y el cariño que conservan por sus familiares.

Algunos participantes portaban camisetas blancas con los rostros de los agentes fallecidos, mientras otros caminaban abrazados, compartiendo recuerdos de aquellos que salieron a cumplir con su deber y nunca regresaron a casa.

La tragedia ocurrió el 14 de octubre de 2019, cuando un grupo de policías estatales fue atacado por hombres fuertemente armados en El Aguaje, una localidad de la región de Tierra Caliente. La agresión dejó 13 elementos sin vida y varias unidades policiales incendiadas. En el lugar también fueron abandonados mensajes atribuidos a grupos delictivos.

Desde entonces, la fecha se convirtió en un día de duelo para las familias, que cada aniversario buscan mantener presentes los nombres de las víctimas.

Durante esta conmemoración, algunos familiares reconocieron que la participación en las marchas ha disminuido con los años. Sin embargo, dejaron claro que la reducción en el número de asistentes no significa que sus seres queridos hayan quedado en el olvido.

La caminata concluyó frente a Palacio de Gobierno, donde las imágenes de los policías y las pancartas recordaron una de las agresiones más graves contra elementos de seguridad en Michoacán.

Siete años después, las familias continúan enfrentando las consecuencias de aquella emboscada. Para ellas, recordar a los 13 policías no es solamente conmemorar una fecha, sino preservar las historias de padres, hijos, hermanos y esposos cuyas vidas fueron arrebatadas por la violencia.

El tiempo ha transcurrido, pero para quienes siguen esperando volver a escuchar sus voces, la ausencia permanece. Y mientras sus familias continúen pronunciando sus nombres, la memoria de los 13 policías de El Aguaje seguirá viva.