Alexa permanece en terapia intensiva tras ataque armado en la comunidad El Guayabo de Apatzingán

Morelia, Michoacán, a 14 de octubre de 2026.- En medio de la angustia y la incertidumbre, los familiares de Alexa aguardan en terapia intensiva noticias sobre la salud de la menor, quien resultó herida durante una agresión armada contra viviendas de la comunidad de El Guayabo, en el municipio de Apatzingán.

Su estado de salud es reservado. Antes de perder el conocimiento, Alexa alcanzó a pedir ayuda a sus abuelos y a avisarles que su padre, Jorge Luis, había recibido un disparo que le quitó la vida.

La familia recordó que Jorge Luis tenía poco más de un mes de haber regresado de Estados Unidos, donde trabajaba en labores del campo.

El dolor de sus familiares se agravaba este miércoles por otra espera, señalaron que, hasta las 12:00 horas, el cuerpo del padre de Alexa aún no había sido levantado por personal de la Fiscalía Regional de Apatzingán.

Habitantes de El Guayabo narraron que la agresión habría sido perpetrada por un grupo armado cuyos integrantes serían presuntos miembros de la delincuencia organizada. También dijeron que durante varios minutos se escucharon detonaciones de arma de fuego y gritos de auxilio que, aseguran, no llegaron hasta la base militar. Según su relato, los militares salieron cuando el grupo de civiles armados ya se había retirado.