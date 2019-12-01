Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 16:09:45

Reynosa, Tamaulipas, a 20 de noviembre de 2026.- Un hombre señalado por presuntos abusos sexuales contra menores de edad en una iglesia de San Luis Potosí fue detenido en Reynosa, Tamaulipas, luego de que las autoridades desplegaran un operativo para localizarlo tras las denuncias presentadas por familiares de las víctimas.

El sujeto, identificado como José “N”, se desempeñaba como sacristán en un templo ubicado en la colonia Prados de San Vicente Segunda Sección, en el municipio de Villa de Pozos, donde presuntamente habría cometido agresiones de índole sexual contra niñas y niños.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, las investigaciones comenzaron tras las denuncias de padres de familia, quienes señalaron los hechos, por lo que se integró una carpeta de investigación y se obtuvo una orden de aprehensión emitida por un juez de Control.

Agentes de la Policía de Investigación realizaron labores de búsqueda hasta ubicar al señalado en Reynosa, donde fue capturado con apoyo de las autoridades de Tamaulipas, como parte de la colaboración entre ambas entidades.

Tras su detención, José “N” fue trasladado a la capital potosina para ser presentado ante las autoridades judiciales, donde se formulará la imputación correspondiente y se determinará su situación jurídica.

La Fiscalía estatal informó que mantiene las acciones legales relacionadas con el caso, así como la atención a las posibles víctimas, mientras continúan las investigaciones.