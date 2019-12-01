Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 14:50:54

Ciudad de México, a 20 de noviembre 2026.- Personal de seguridad de la Ciudad de México capturó a dos hombres identificados como objetivos señalados como objetivos prioritarios generadores de violencia.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, el arresto de David “N”, alias “Carlitos”, se llevó a cabo en la colonia Barrio de Santa Cruz, en Tláhuac.

Las autoridades lo relacionan con al menos cuatro hechos de homicidio ocurridos en esa demarcación.

En el segundo caso, los agentes detuvieron en la colonia Pueblo de Santa Fe, en Álvaro Obregón a Iván “N”, alias “El Búho”, señalado como presunto integrante de una célula delictiva dedicada a la venta y distribución de narcóticos en el poniente de la capital.