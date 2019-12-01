Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 11:19:27

Ciudad de México, a 20 de noviembre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el Desfile Cívico Militar por el 116 Aniversario de la Revolución Mexicana.

La ceremonia inició con el izamiento de la bandera monumental en el Zócalo capitalino, en donde la jefa del Ejecutivo federal estuvo acompañada por las y los integrantes de su gabinete, así como de su esposo Jesús María Tarriba.

El presídium del desfile está conformado también por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; la fiscal general de la República, Ernestina Godoy; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz; el presidente del Senado, Higinio Martínez; y Raúl Bolaños, presidente de la Cámara de Diputados.

Poco después de las 10:00 horas, aviones de la Fuerza Aérea Mexicana realizaron un pase sobre el Zócalo como parte de los honores a la comandante suprema de las Fuerzas Armadas mexicanas.