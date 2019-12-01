Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 14:23:48

Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un hombre de 65 años, empleado de un “yonke”, el responsable del hecho criminal se dio a la fuga.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el negocio denominado Refacciones Usadas Aculco, ubicado en la colonia 23 de Octubre, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de

Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un hombre de 65 años el cual presentaba dos balazos en una pierna.

Hechos de los que tomó conocimiento personal de la FGE para los efectos de ley.