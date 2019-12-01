Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 14:31:03

México, Ciudad de México. 20 de Noviembre de 2026.- Roxana Lili ”N”, ex alcaldesa de Playa del Carmen, Quintana Roo, fue detenida la noche del 19 de noviembre en la alcaldía Venustiano Carranza, en la ciudad de México, por presuntas irregularidades durante su administración.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, la ex funcionaria es señalada por el presunto uso indebido de atribuciones y facultades, relacionado con un daño económico al municipio de más de 62 millones de pesos.

Las investigaciones apuntan a la información presuntamente irregular de tres contratos públicos, entre 2022 y 2024, para el lavado especializado de vehículos pertenecientes a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Según las autoridades, los servicios contratados presentaban inconsistencias, entre ellas registros de hasta 865 lavados mensuales para un parque vehicular de 123 unidades, pese a que la empresa encargada contaba con apenas 15 trabajadores. Además se habrían realizado pagos sin los documentos fiscales correspondientes.