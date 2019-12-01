Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 10:48:23

Churumuco, Mich., a 20 de noviembre de 2026.— Un operativo del Ejército Mexicano permitió ubicar y asegurar un laboratorio clandestino dedicado a la elaboración de metanfetamina en la localidad de Las Truchas, perteneciente al municipio de Churumuco, donde fueron descubiertas importantes cantidades de precursores químicos, droga sintética y maquinaria especializada.

El hallazgo representa un golpe económico para las estructuras del crimen organizado que operan en la región, debido a que el valor de los materiales y equipos asegurados fue estimado en 2 mil 945 millones de pesos.

Durante la inspección del inmueble, el personal militar aseguró 450 gramos de metanfetamina, además de 6 mil 850 litros y 875 kilogramos de sustancias químicas utilizadas en los procesos de fabricación de este narcótico.

La magnitud de las instalaciones quedó evidenciada con el descubrimiento de siete reactores de síntesis orgánica, cinco estructuras metálicas acondicionadas como reactores y cinco centrifugadoras, equipo que integraba la infraestructura destinada al procesamiento de sustancias para obtener la droga sintética.

De acuerdo con la información del operativo, el aseguramiento de estos materiales permitió interrumpir las actividades de producción ilícita que se desarrollaban en ese punto de la región de Tierra Caliente michoacana.

La intervención militar también evitó que los insumos químicos y la maquinaria localizada continuaran siendo utilizados para la fabricación de metanfetamina, una de las drogas sintéticas vinculadas a las actividades del narcotráfico.

Con este aseguramiento, las fuerzas federales retiraron de operación una instalación clandestina que contaba con equipo especializado y grandes volúmenes de sustancias químicas, lo que representa una afectación a la capacidad de producción de droga en esta zona de Michoacán