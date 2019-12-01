Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 03:55:30

*Una operación federal encabezada por la Marina y coordinada con el Gabinete de Seguridad permitió detener a seis presuntos integrantes de las Fuerzas Especiales Avendaño, una célula vinculada con “Los Mayos”. Entre los capturados figuran “El Pagador” y “El Chendo”, señalados como mandos de una organización relacionada por las autoridades con masacres, secuestros y asesinatos que estremecieron al país. Dos de los detenidos ya habían sido capturados en 2025, pero recuperaron su libertad por una resolución judicial.

Culiacán, Sin., a 20 de noviembre de 2026.— Una estela de sangre que se extiende desde las calles de Culiacán hasta las montañas de Chiapas. Decenas de víctimas, familias destrozadas, cuerpos abandonados y dos niños asesinados forman parte del historial de violencia que las autoridades federales relacionan con las llamadas Fuerzas Especiales Avendaño, una célula criminal vinculada con la facción de “Los Mayos”.

Ahora, un operativo encabezado por la Secretaría de Marina, en coordinación con las instituciones del Gabinete de Seguridad, permitió la captura de seis presuntos integrantes de esta organización, entre ellos dos de sus principales operadores.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer el golpe contra la estructura criminal y expuso públicamente los graves delitos que las autoridades atribuyen al grupo.

La operación se desarrolló en Mazate de los López, municipio de Mocorito, Sinaloa, donde fue detenido Irvin Eduardo N., alias “El Pagador”, “El 17” o “Viejo Menor”, identificado como líder de la célula.

Junto a él cayó Jesús Miguel N., «El Chendo», señalado como presunto jefe operativo y logístico, además de José Antonio N., Juan de Dios N., Manuel N. y Brayan Alexis N.

La captura representa un golpe relevante a una estructura criminal señalada por su presunta participación en algunos de los episodios más brutales de violencia registrados en Sinaloa y Chiapas.

Una sombra de muerte: 43 víctimas en los episodios vinculados con la célula

El historial que las autoridades relacionan con las Fuerzas Especiales Avendaño resulta estremecedor.

En Chiapas, el grupo aparece vinculado con el homicidio de 19 personas en La Concordia, un episodio que exhibió la brutalidad de la violencia criminal en el sureste mexicano.

A cientos de kilómetros, en Sinaloa, las investigaciones federales también relacionan a la organización con el hallazgo de 20 cuerpos en Culiacán durante junio de 2025, una escena que conmocionó a la población por las condiciones en que fueron abandonadas las víctimas.

Pero entre los hechos más dolorosos aparece el ataque contra una familia ocurrido en enero de 2025, en Culiacán, donde fueron asesinados un padre y sus dos hijos, Gael y Alexander, de apenas 12 y nueve años.

A estos casos se suma el homicidio de Adal Peña, conocido como “El Tata”, ocurrido también en la capital sinaloense.

En conjunto, los episodios mencionados comprenden 43 víctimas mortales, una cifra que dimensiona la gravedad de los hechos con los que las autoridades relacionan a la organización.

Sin embargo, la vinculación de la célula con estos homicidios forma parte de señalamientos e investigaciones oficiales; no significa que los seis detenidos hayan sido declarados responsables de esas muertes.

Los habían capturado, quedaron libres y Harfuch anunció que volvieron a caer

Uno de los aspectos más inquietantes del anuncio de García Harfuch es que dos de los presuntos integrantes de la organización ya habían estado bajo custodia de las autoridades.

De acuerdo con el secretario, “El Chendo” y José Antonio N. fueron detenidos el 10 de agosto de 2025 en Los Mochis, Sinaloa.

Ambos fueron vinculados a proceso, pero posteriormente recuperaron su libertad en cumplimiento de una suspensión provisional.

Más de un año después, las fuerzas federales volvieron a detenerlos.

El antecedente abre interrogantes sobre el recorrido judicial de los imputados y las condiciones en que se permitió su liberación.

Aunque una suspensión provisional no demuestra por sí misma una actuación judicial irregular, el caso pone de relieve uno de los mayores desafíos del combate al crimen organizado: conseguir que las operaciones policiales estén acompañadas de investigaciones y procesos penales capaces de sostenerse ante los tribunales.

La nueva captura adquiere especial relevancia por los antecedentes de los detenidos y por la gravedad de los delitos que las autoridades relacionan con su presunta organización.

Armas, cocaína y comunicaciones: lo asegurado en Mocorito

El despliegue federal permitió asegurar tres armas largas, cargadores, cartuchos, ocho kilogramos de cocaína, medio kilogramo de metanfetamina conocida como “cristal” y 15 equipos de radiocomunicación.

La intervención fue encabezada por la Secretaría de Marina, con participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República —a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Agencia de Investigación Criminal— y el Centro Nacional de Inteligencia.

La coordinación institucional permitió concretar la detención de los seis presuntos integrantes de una célula cuya actividad, según las autoridades, no se limitaba a Sinaloa.

Las investigaciones también relacionan a las Fuerzas Especiales Avendaño con laboratorios clandestinos en Chiapas, como parte de una red de operaciones criminales que habría trascendido las fronteras estatales.

Además, “El Chendo” y Jeffrey Sebastián Ramírez Avendaño fueron imputados por secuestro en otra investigación, de acuerdo con los antecedentes mencionados por García Harfuch.

Harfuch pone nombres y rostros a una estructura criminal señalada por masacres

El anuncio del secretario de Seguridad destaca por la contundencia de los señalamientos.

No se limitó a informar sobre las seis detenciones ni a enumerar el armamento y las drogas aseguradas. García Harfuch identificó a los mandos, exhibió antecedentes de capturas anteriores y relacionó a la organización con homicidios de alto impacto que han marcado la historia reciente de Sinaloa y Chiapas.

El operativo también refleja el alcance de la coordinación entre las instituciones federales de seguridad, particularmente en una entidad que continúa enfrentando las consecuencias de las disputas entre organizaciones del narcotráfico.

De Sinaloa a Chiapas: una estructura criminal bajo la mira federal

La dimensión territorial de los señalamientos constituye otro de los aspectos más relevantes del caso.

Las Fuerzas Especiales Avendaño son identificadas como una célula vinculada con “Los Mayos”, pero las investigaciones también las relacionan con hechos registrados en Chiapas, a considerable distancia de su zona de influencia en Sinaloa.