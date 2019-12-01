Detienen en Puruándiro, Michoacán a hombre acusado de disparar cinco veces contra un perro y amenazar a su dueño

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 10:28:11

Puruándiro, Michoacán, a 25 de octubre de 2026.- Elementos de la Guardia Civil detuvieron a un hombre señalado por disparar en cinco ocasiones contra un perro y amenazar a su propietario para impedir que denunciara los hechos, en la localidad de La Excusa.

De acuerdo con los reportes, el detenido, identificado como Jesús C. R., de 26 años, habría salido de su domicilio la noche del viernes con un arma larga de fabricación artesanal y disparado contra Lanas, un perro mestizo de color amarillo y negro.

Tras la agresión, el dueño de la mascota confrontó al presunto responsable, quien supuestamente lo amenazó con que integrantes de la delincuencia organizada irían por él si llamaba a la policía.

Pese a las amenazas, el propietario solicitó apoyo de las autoridades. Los elementos de la Guardia Civil acudieron al sitio y localizaron al señalado frente a su domicilio, donde presuntamente aún tenía el arma en las manos.

Los agentes lo sometieron y procedieron a su detención. Posteriormente, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que investigará su probable participación en los delitos de crueldad animal y amenazas.

Hasta el momento, la información proporcionada no precisa el estado de salud del perro.