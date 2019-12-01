Detienen en Nuevo León a sujeto en posesión 3 mdp en estupefacientes; buscaba llegar a la frontera

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 13:49:26

Sabinas Hidalgo, Nuevo León, a 9 de octubre 2025.- Personal de seguridad federal logró la captura de un hombre identificado como José “N”, de 52 años, quien tenía en su posesión 12 kilogramos de un estupefaciente sintético, con un valor de más de 3 millones de pesos.

De acuerdo con información oficial, personal de la Policía Federal Ministerial, le marcó el alto al ahora detenido, a la altura del kilómetro 100+70 de la Carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en la jurisdicción del municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, en donde los uniformados realizaron una revisión de rutina a una camioneta de la marca GMC, modelo Acadia, de color blanca con placas del estado de Sinaloa.

Durante el procedimiento los agentes localizaron 12 kilos 365 gramos de fentanilo en un doble piso oculto de unidad conducida por el sospechoso.

Según indagaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el señalado salió de la ciudad de Culiacán, Sinaloa y recorrió cerca de mil 142 kilómetros, cuando fue interceptado en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, mientras buscaba llevar la carga a la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

José “N” fue vinculado a proceso por su presunta participación en delitos contra la salud en su modalidad de tráfico de fentanilo.