Ante mirada complaciente de autoridades, crece venta de pirotecnia en Lázaro Cárdenas, Michoacán 

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 23 de diciembre de 2025.- En el municipio de Lázaro Cárdenas se ha observado un incremento en la venta de pirotecnia durante la presente temporada, lo anterior pese a que la Ley Federal que regula el manejo y la venta de pólvora y pirotecnia establece responsabilidades para autoridades federales, estatales y municipales en la vigilancia y cumplimiento de estas normas.

Sobre el particular se informó que reportes ciudadanos, indican que la comercialización de estos productos se concentra en zonas densamente pobladas y de alta afluencia de transeúntes, así como en áreas donde también se instalan puestos con materiales inflamables.

Entre los puntos señalados se encuentran la avenida Lázaro Cárdenas, frente a una tienda departamental, la calle Constitución de 1814 y los alrededores del mercado Cuauhtémoc.

La venta se realiza, en varios casos, sin medidas visibles de seguridad, lo que representa un riesgo potencial para los cientos o miles de compradores que diariamente abarrotan las banquetas de estos sectores.

Ante esta situación, se hace hincapié de la importancia de que las autoridades refuercen la supervisión, verifiquen permisos y condiciones de seguridad, y promuevan la prevención de incidentes, con el objetivo de proteger a la población durante las festividades decembrinas.

Cuestionado uno de los vendedores a cerca de los permisos y riesgos indicaba que el día de ayer lo entrevistaron funcionarios de Protección Civil, Policía Municipal, Reglamentos y Guardia Civil y que ya habían llegado a un acuerdo sin especificar en qué consiste dicho acuerdo.