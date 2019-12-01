Detienen a presunto integrante de organización criminal de Tepito

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 14:51:11
Ciudad de México, a 23 de diciembre 2025.- Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), capturó a Luis “N”, presunto integrante de una organización criminal de Tepito, que opera principalmente en el Centro Histórico de la capital.

Lo anterior lo dio a conocer el jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, a través de un mensaje en su cuenta oficial de X, en el que detalló que la captura del presunto delincuente de 27 años de edad, se llevó a cabo en el municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México.

De igual forma, el funcionario agregó que el supuesto integrante de la Unión Tepito, fue avistado por las autoridades en la Calle 8-A, en la colonia Jardines de Santa Clara, por lo que cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por el delito de asociación delictuosa.

En la captura participaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), de la Ciudad de México.

