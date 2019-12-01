Detienen en LC, Michoacán a sujeto en posesión de un arma de fuego

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 19:56:23

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 21 de diciembrede 2025 .- En posesión de un arma de fuego, fue detenido un sujeto en la comunidad de Chucutitán, en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas federales y estatales llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en caminos de este municipio.

En un momento determinado en la referida comunidad, se percataron de la presencia de un sujeto que viajaba a bordo de una motocicleta mismo que conducía de manera errática, situación por la que le marcaron el alto.

Fue al revisar sus pertenencias que se le encontró en posesión de un arma de fuego, situación por la que fue asegurado y remitido ante las autoridades correspondientes, para los efectos de ley.