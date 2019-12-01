La traición que mató al alcalde de Nahuatzen, Michoacán: condenan a su esposa por permitir su secuestro y muerte en 2019

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 14:04:55

Morelia, Mich., a 21 de diciembre de 2025.- En un fallo que sacude a la clase política y revive una de las historias más oscuras del estado, un juez de control dictó sentencia condenatoria contra Christian “A”, señalada como pieza clave en el secuestro agravado y asesinato de su esposo, David Eduardo Otlica Avilés, entonces presidente municipal de Nahuatzen.

La resolución confirma lo impensable: la traición vino desde dentro del hogar. La mujer que compartía la vida del edil fue declarada responsable de permitir deliberadamente el ingreso del comando que lo raptó, un crimen que terminó con la vida del funcionario y marcó para siempre a sus hijos.

La noche de la traición

Los hechos se remontan a la madrugada del 23 de abril de 2019. David Otlica descansaba en su domicilio de la comunidad de San Isidro, acompañado de sus hijos menores y de quien hoy ha sido condenada. Todo parecía en calma, hasta que la puerta se abrió para la muerte.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado, fue Christian “A” quien permitió el acceso de los agresores. Minutos después, el alcalde fue sometido con violencia, sacado de su casa y subido a un vehículo con rumbo desconocido, mientras el horror se desplegaba frente a su familia.

Un hallazgo que cimbró a Michoacán

Horas más tarde, la esperanza se extinguió. El cuerpo sin vida de Otlica Avilés fue localizado a un costado de la carretera La Mesa–Cortijo Nuevo, en el municipio de Coeneo. Presentaba huellas de tortura y una herida de bala, confirmando la brutalidad del crimen.

El hallazgo activó una investigación de alto impacto encabezada por la Unidad de Asuntos Especiales, ante la gravedad del caso y su repercusión política y social.

La red familiar detrás del crimen

Las indagatorias no se detuvieron. El 25 de abril de 2019, apenas dos días después del secuestro, fue detenido Gerardo “A”, suegro del edil, quien más tarde aceptó su responsabilidad mediante un procedimiento abreviado. Hoy cumple una condena de 15 años de prisión y asumió el pago de la reparación del daño.

La captura de Christian “A” ocurrió el 14 de junio de 2021, cuando una orden de aprehensión permitió vincularla formalmente a proceso. Desde entonces, el caso avanzó entre pruebas, testimonios y peritajes que hoy desembocan en su condena.

Lo que sigue: la sentencia final

Con el fallo condenatorio ya dictado, el Poder Judicial de Michoacán confirmó su responsabilidad plena en el delito de secuestro agravado. En los próximos días se realizará la audiencia de individualización de la pena, donde se determinarán los años de prisión que pasará tras las rejaspor haber facilitado el secuestro de su esposo frente a sus propios hijos.

Cinco años después, el caso Otlica Avilés vuelve a estremecer a Michoacán. No solo por la violencia del crimen, sino por la certeza judicial de que la traición más letal no vino de enemigos políticos ni del crimen organizado, sino del núcleo familiar.