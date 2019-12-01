Marcador en partido desata riña y deja cuatro heridos de bala en Irapuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 19:01:20

Irapuato, Guanajuato a 21 de diciembre de 2025.— Lo que inició como un encuentro deportivo terminó en un hecho violento, luego de que una discusión por el marcador final derivara en una riña con detonaciones de arma de fuego, dejando cuatro personas lesionadas, la tarde de este domingo en los campos de futbol La Palma.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron al concluir el partido, cuando jugadores y algunas personas que se encontraban en una tienda cercana comenzaron a discutir. Testigos señalaron que varios de los involucrados presuntamente se encontraban bajo los efectos del alcohol, lo que provocó que el conflicto escalara rápidamente.

La confrontación derivó en agresiones físicas y el lanzamiento de piedras, generando pánico entre quienes se encontraban en la zona deportiva, ubicada en la colonia Las Huertas, sobre la calle Helechos, detrás del fraccionamiento Santa Sofía.

En medio del altercado, algunos sujetos sacaron un arma de fuego y realizaron múltiples disparos, para posteriormente darse a la fuga a bordo de vehículos, dejando a varias personas heridas en el lugar.

Tras el reporte al 911, elementos de diversas corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio acudieron al sitio, donde confirmaron que cuatro hombres presentaban lesiones por impactos de arma de fuego. Las víctimas fueron atendidas y trasladadas a hospitales de la ciudad para recibir atención médica.

La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos e inició las investigaciones correspondientes. El área fue acordonada y resguardada por autoridades de los tres niveles de gobierno para la realización de los peritajes.

Hasta el momento, se desconoce la identidad y el estado de salud de los lesionados. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.