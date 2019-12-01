Sheinbaum pone en marcha el primer recorrido de prueba del Tren Lechería–AIFA; estará listo en el primer trimestre de 2026

Fecha: 21 de Diciembre de 2025
CDMX–AIFA, 21 de diciembre de 2025. — Este domingo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo historia al realizar el primer recorrido de prueba del tren Lechería–AIFA, un sistema de transporte que conectará la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en apenas 43 minutos, y que estará listo en el primer trimestre de 2026.

Con 10 trenes acoplables, de los cuales siete estarán en operación continua, el servicio operará de 5:00 a 00:30 horas, con intervalos de 15 minutos entre trenes, y un sistema de pago integrado con la Tarjeta de Movilidad Integrada. La obra, que registra un avance del 92%, solo espera la construcción de tres puentes peatonales y la finalización de la señalización automática para abrir al público.

Durante el trayecto, Sheinbaum destacó que el proyecto forma parte del rescate de trenes de pasajeros de la Cuarta Transformación, continuando obras iniciadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya y el Tren México–Querétaro, además de reactivar la movilidad en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La mandataria señaló que con este tren, los pasajeros podrán subirse en Buenavista, llegar al AIFA, y tomar su avión rumbo a cualquier destino nacional o internacional, mientras que los habitantes del Estado de México podrán disfrutar de un sistema de transporte rápido y seguro que impactará positivamente la economía local.

Autoridades como el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous, y el director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, destacaron que el tren contará con horarios amplios, reserva estratégica de unidades y mantenimiento permanente, garantizando así la confiabilidad del servicio desde su inauguración.

La cuenta regresiva inicia: en los primeros meses de 2026, la capital y el AIFA estarán más cerca que nunca, marcando un antes y un después en la movilidad del país.

