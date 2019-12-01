Mueren dos mujeres tras explosión de tanque de gas en el Estado de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 21:29:15

Teoloyucan, Estado de México, 21 de diciembre del 2025.- El Ayuntamiento de Teoloyucan, Estado de México, confirmó el fallecimiento de dos mujeres tras la explosión de un tanque de gas ocurrida en las inmediaciones del bazar navideño instalado en el jardín principal de la cabecera municipal.

A través de redes sociales, la autoridad municipal informó que las víctimas fueron Sonia Méndez Meléndez y Orlanda Palacios López, y expresó sus condolencias y solidaridad a los familiares.

El incidente se registró la tarde del sábado en la zona de alimentos del bazar.

De acuerdo con el reporte oficial, 11 personas resultaron heridas, quienes fueron trasladadas para su atención médica al DIF municipal y al Hospital de Traumatología del IMSS en Naucalpan.