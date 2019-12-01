Se registra incendio en las oficinas del Bienestar en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 18:00:57
Morelia, Michoacán, a 21 de diciembre de 2025 .- Este domingo se registró un incendio en las instalaciones de las oficinas federales del Bienestar en la colonia del Empleado de esta ciudad capital del estado.

 

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertadas de que en las referidas oficinas, ubicadas en la calle de Santos Degollado se estaba registrando un incendio.

 

Al sitio acudieron elementos de los cuerpos de Bomberos quienes se abocaron a sofocar la conflagración.

 

Una vez controlado el siniestro que no se informó que cuáles fueron sus causas, sólo dejó daños materiales.

