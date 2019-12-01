Desarticulan banda de extorsión en la Ciudad de México; extorsionaron a un profesor por un año completo

Desarticulan banda de extorsión en la Ciudad de México; extorsionaron a un profesor por un año completo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 14:45:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 21 de diciembre del 2025.- Autoridades de la Ciudad de México lograron desmantelar una banda dedicada a la extorsión, que durante casi un año mantuvo bajo amenazas a un profesor de 60 años, a quien obligaron a entregar grandes sumas de dinero.

De acuerdo con la investigación, la víctima recibió en mayo de 2024 una llamada telefónica en la que un sujeto que se identificó como “Betito Faso” lo amenazó con causarle daño a él y a su familia si no entregaba efectivo.

Por miedo, el profesor dio 70 mil pesos en efectivo a un hombre que llegó en motocicleta a la colonia Ajusco.
Meses después, las amenazas continuaron.

Otro extorsionador, que se presentó como “M84”, aseguró pertenecer a un grupo criminal encabezado por “Chucho Macedo”.

A partir de entonces, la víctima realizó depósitos bancarios a cuentas a nombre de Erika N., María N., Iram N. y Monserrat N., hasta reunir cerca de 390 mil pesos.

Tras denunciar los hechos, la Fiscalía capitalina detuvo en octubre a Erika, María e Iram, quienes fueron vinculados a proceso por extorsión agravada y continuada.

Posteriormente, el 18 de diciembre, agentes de la Policía de Investigación capturaron a Monserrat N. en Atizapán de Zaragoza, en coordinación con la Fiscalía del Estado de México.

La mujer fue trasladada al penal de Santa Martha Acatitla, donde un juez determinará su situación jurídica en los próximos días.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hombre es rescatado tras caer al Río Querétaro
Pipa protagoniza salida de camino y volcadura en el Fray Junípero Serra
Desarticulan banda de extorsión en la Ciudad de México; extorsionaron a un profesor por un año completo
Condenan por secuestro agravado a cuatro personas a más de un siglo de prisión por crimen cometido en Dolores Hidalgo
Más información de la categoria
Desarticulan banda de extorsión en la Ciudad de México; extorsionaron a un profesor por un año completo
La traición que mató al alcalde de Nahuatzen, Michoacán: condenan a su esposa por permitir su secuestro y muerte en 2019
Escuinapa vive otra jornada de violencia; enfrentamientos y bloqueos estremecen Sinaloa
Escuinapa vive otra jornada de violencia; enfrentamientos y bloqueos estremecen Sinaloa
Comentarios