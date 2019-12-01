Desarticulan banda de extorsión en la Ciudad de México; extorsionaron a un profesor por un año completo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 14:45:51

Ciudad de México, 21 de diciembre del 2025.- Autoridades de la Ciudad de México lograron desmantelar una banda dedicada a la extorsión, que durante casi un año mantuvo bajo amenazas a un profesor de 60 años, a quien obligaron a entregar grandes sumas de dinero.

De acuerdo con la investigación, la víctima recibió en mayo de 2024 una llamada telefónica en la que un sujeto que se identificó como “Betito Faso” lo amenazó con causarle daño a él y a su familia si no entregaba efectivo.

Por miedo, el profesor dio 70 mil pesos en efectivo a un hombre que llegó en motocicleta a la colonia Ajusco.

Meses después, las amenazas continuaron.

Otro extorsionador, que se presentó como “M84”, aseguró pertenecer a un grupo criminal encabezado por “Chucho Macedo”.

A partir de entonces, la víctima realizó depósitos bancarios a cuentas a nombre de Erika N., María N., Iram N. y Monserrat N., hasta reunir cerca de 390 mil pesos.

Tras denunciar los hechos, la Fiscalía capitalina detuvo en octubre a Erika, María e Iram, quienes fueron vinculados a proceso por extorsión agravada y continuada.

Posteriormente, el 18 de diciembre, agentes de la Policía de Investigación capturaron a Monserrat N. en Atizapán de Zaragoza, en coordinación con la Fiscalía del Estado de México.

La mujer fue trasladada al penal de Santa Martha Acatitla, donde un juez determinará su situación jurídica en los próximos días.