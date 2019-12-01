Declaran culpable a Cristian A., responsable por el secuestro del ex presidente municipal de Nahuatzen, Michoacán

Declaran culpable a Cristian A., responsable por el secuestro del ex presidente municipal de Nahuatzen, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 20:55:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 21 de diciembrede 2025.- Un Tribunal de Enjuiciamiento determinó fallo condenatorio en contra de Cristian A., al acreditar su plena responsabilidad en el delito de secuestro agravado del presidente municipal de Nahuatzen, David Eduardo Otlica Avilés, ocurrido en abril de 2019.

 

Sobre el particular, se informó que con base en las investigaciones se desprende que el 23 de abril de 2019, la mujer, en complicidad de otras dos personas, privaron de la libertad al ex alcalde.

 

Horas más tarde, David Eduardo Otlica Avilés fue localizado sin vida en las inmediaciones de la carretera La Mesa-Cortijo Nuevo, en el municipio de Coeneo.

 

Con los datos de prueba obtenidos durante el trabajo de investigación, la Fiscalía de Asuntos Especiales procedió a solicitar la respectiva orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado, misma que una vez que fue obsequiada por el órgano jurisdiccional, fue cumplimentada en su momento. 

 

En audiencia de juicio una vez desahogadas e incorporadas todas la pruebas de la fiscalía, el Tribunal de enjuiciamiento encontró plenamente responsable a Cristian A., por lo que se emitió fallo condenatorio en su contra y será en próximos días cuando se lleve a cabo la audiencia de individualización de la pena.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Niño resulta con quemaduras de primer grado al jugar con pirotecnia en Zitácuaro, Michoacán
Profesor universitario es procesado por presunto abuso a una alumna en Morelia, Michoacán 
Ataque armado en restaurante de la CDMX deja una persona muerta y otra herida
Comando armado secuestra a policía municipal en Michoacán; despliegan cacería nocturna sin resultados
Más información de la categoria
Ataque armado en restaurante de la CDMX deja una persona muerta y otra herida
Conductor de pipa, el responsable de la explosión en Iztapalapa: Fiscalía CDMX
Comando armado secuestra a policía municipal en Michoacán; despliegan cacería nocturna sin resultados
Caminaba por la calle cuando fue acribillado a tiros en Culiacán; van 8 homicidios este domingo en la capital sinaloense
Comentarios