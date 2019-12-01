Declaran culpable a Cristian A., responsable por el secuestro del ex presidente municipal de Nahuatzen, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 20:55:46

Morelia, Michoacán, a 21 de diciembrede 2025.- Un Tribunal de Enjuiciamiento determinó fallo condenatorio en contra de Cristian A., al acreditar su plena responsabilidad en el delito de secuestro agravado del presidente municipal de Nahuatzen, David Eduardo Otlica Avilés, ocurrido en abril de 2019.

Sobre el particular, se informó que con base en las investigaciones se desprende que el 23 de abril de 2019, la mujer, en complicidad de otras dos personas, privaron de la libertad al ex alcalde.

Horas más tarde, David Eduardo Otlica Avilés fue localizado sin vida en las inmediaciones de la carretera La Mesa-Cortijo Nuevo, en el municipio de Coeneo.

Con los datos de prueba obtenidos durante el trabajo de investigación, la Fiscalía de Asuntos Especiales procedió a solicitar la respectiva orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado, misma que una vez que fue obsequiada por el órgano jurisdiccional, fue cumplimentada en su momento.

En audiencia de juicio una vez desahogadas e incorporadas todas la pruebas de la fiscalía, el Tribunal de enjuiciamiento encontró plenamente responsable a Cristian A., por lo que se emitió fallo condenatorio en su contra y será en próximos días cuando se lleve a cabo la audiencia de individualización de la pena.