Detienen en Corregidora a presunto responsable de vender vehículos rentados con documentos falsos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 16:02:10

Querétaro, Qro., 13 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través de la Policía de Investigación del Delito (PID), cumplimentó una orden de aprehensión contra Juvenal “N” por su probable intervención en el delito de fraude específico, derivado de una investigación iniciada en esta entidad.

De acuerdo con los datos recabados, el imputado habría contactado a propietarios de vehículos para convencerlos de entregarle sus unidades en renta, bajo el argumento de que serían utilizadas para prestar servicios de transporte mediante plataformas digitales.

Una vez que obtenía la posesión de los vehículos, presuntamente disponía de ellos como propios y los comercializaba con terceras personas mediante documentación apócrifa.

Los actos de investigación desarrollados por personal de la Unidad de Investigación de Delitos Diversos permitieron reunir los datos de prueba con los que esta Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Juvenal “N”, además de generar información para su búsqueda y localización.

Elementos de la Policía de Investigación del Delito localizaron a Juvenal “N” en la colonia El Fortín, municipio de Corregidora, donde corroboraron su identidad y cumplimentaron el mandamiento judicial vigente.

Como parte del análisis de información, se estableció que la persona detenida cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes y se encuentra relacionada con diversas investigaciones, principalmente por hechos posiblemente constitutivos de fraude y abuso de confianza, algunos de ellos bajo un esquema similar relacionado con vehículos.

Al momento de su detención, Juvenal “N” fue informado del motivo de esta y se le hicieron saber sus derechos. Posteriormente, quedó a disposición de la autoridad judicial que emitió el mandamiento, ante quien se determinará su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro mantiene abiertas las líneas de investigación relacionadas con estos hechos, con el objetivo de esclarecer los casos en los que pudiera existir participación del imputado e identificar posibles hechos adicionales.