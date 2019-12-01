Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 17:17:14

Nopaltepec, Estado de México, a 20 de noviembre de 2026.- Dos elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) perdieron la vida luego de ser atacados a balazos mientras realizaban labores de investigación en el municipio de Nopaltepec, Estado de México.

El hecho ocurrió en la colonia San Felipe Teotitlán, donde los agentes fueron interceptados por ocupantes de un vehículo que abrieron fuego contra ellos y posteriormente huyeron del lugar.

Tras recibir el reporte de la agresión, policías municipales acudieron a la zona y localizaron a ambos funcionarios dentro de una unidad oficial, con heridas de bala en la cabeza.

Uno de los agentes murió en el sitio, mientras que su compañero fue trasladado inicialmente al Hospital IMSS-Bienestar de Axapusco, donde ingresó en estado grave.

Debido a la severidad de las lesiones, el segundo elemento fue llevado vía aérea por el Grupo Relámpagos a un hospital ubicado en el poniente del Valle de México, pero falleció posteriormente.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención de los responsables del ataque.