Detienen en Apatzingán, Michoacán a cinco sujetos en posesión de sustancias ilícitas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 17:35:15

Apatzingán, Michoacán, a 14 de abril de 2026.- Elementos de la Guardia Civil detuvieron a cinco sujeto en posesión de presunta droga en la localidad de Cenobio Moreno, municipio de Apatzingán.

Sobre el particular se informó que elementos de la referida corporación llevaban a cabo recorridos de vigilancia y prevención del delito, cuando detectaron a los individuos, a quienes se les localizaron cinco envoltorios que contenían hierba verde seca con las características propias de la marihuana.

Finalmente los detenidos, y la sustancia asegurada, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, para los efectos de ley.