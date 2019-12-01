Aseguran 25 millones de pesos en efectivo en punto de revisión en Sinaloa

Aseguran 25 millones de pesos en efectivo en punto de revisión en Sinaloa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 19:31:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Culiacán, Sinaloa, 14 de abril de 2026.- Durante una inspección de rutina en el punto de revisión de El Desengaño, elementos de seguridad lograron el aseguramiento de aproximadamente 25 millones de pesos en efectivo, además de la detención de dos personas.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que los agentes realizaban labores de vigilancia en el filtro ubicado al norte del estado, cuando marcaron el alto a dos hombres que transitaban por la zona.

Al proceder con la revisión del vehículo y de las pertenencias de los ocupantes, los oficiales encontraron el dinero en efectivo, cuyo origen no fue precisado en ese momento.

Tras el hallazgo, ambos individuos fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes darán continuidad a las investigaciones.

Por el momento no se han dado a conocer más detalles sobre el caso; sin embargo, las autoridades indicaron que ya se encuentra bajo proceso de investigación.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hombre pierde la vida tras ataque con arma de fuego en Uruapan; Guardia Civil detiene a sospechoso
Guardia Civil asegura 5 maletas con 65 kilos de sustancias ilícitas en la Autopista de Occidente
Fin de semana en Michoacán: 18 asesinatos; gobierno federal dice que solo fueron 7
Blindaje sobre ruedas: FGE Michoacán apuesta por fuerza táctica ante escenarios de alto riesgo
Más información de la categoria
Fin de semana en Michoacán: 18 asesinatos; gobierno federal dice que solo fueron 7
Blindaje sobre ruedas: FGE Michoacán apuesta por fuerza táctica ante escenarios de alto riesgo
Del Parque Nacional a la Huatápera: estos son los atractivos que conectará el teleférico de Uruapan
SCJN invalida delito de “ciberasedio” en Puebla por ambigüedad y refuerza la libertad de expresión
Comentarios