Aseguran 25 millones de pesos en efectivo en punto de revisión en Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 19:31:02

Culiacán, Sinaloa, 14 de abril de 2026.- Durante una inspección de rutina en el punto de revisión de El Desengaño, elementos de seguridad lograron el aseguramiento de aproximadamente 25 millones de pesos en efectivo, además de la detención de dos personas.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que los agentes realizaban labores de vigilancia en el filtro ubicado al norte del estado, cuando marcaron el alto a dos hombres que transitaban por la zona.

Al proceder con la revisión del vehículo y de las pertenencias de los ocupantes, los oficiales encontraron el dinero en efectivo, cuyo origen no fue precisado en ese momento.

Tras el hallazgo, ambos individuos fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes darán continuidad a las investigaciones.

Por el momento no se han dado a conocer más detalles sobre el caso; sin embargo, las autoridades indicaron que ya se encuentra bajo proceso de investigación.