EE.UU. sanciona a casinos y personas en México por presuntos vínculos con grupo criminal del Noroeste

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 13:55:42

Washington, Estados Unidos, 14 de abril del 2026.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos casinos y a tres personas señaladas por presuntamente colaborar con el Cártel del Noreste, organización criminal con presencia en la frontera entre México y ese país.

A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las autoridades estadounidenses informaron que estas acciones buscan frenar las operaciones del grupo, al que atribuyen actividades como tráfico de drogas, de personas, lavado de dinero y extorsión.

Entre los establecimientos sancionados se encuentra el Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el cual, según el señalamiento, habría sido utilizado para almacenar drogas como fentanilo y cocaína, además de servir para el manejo de recursos ilícitos mediante actividades de juego. También fue incluido el Diamante Casino, en Tampico, por su relación con la misma empresa operadora.

En cuanto a las personas, fue señalado Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, identificado como operador en el tráfico de personas en la zona de Nuevo Laredo, donde presuntamente coordina el cruce de migrantes hacia Estados Unidos y el manejo de dinero en efectivo.

Asimismo, se incluyó a Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado acusado de brindar apoyo a integrantes del grupo criminal más allá de funciones legales, y de fungir como enlace con líderes del cártel.

Otra de las personas sancionadas es Jesús Reymundo Ramos Vázquez, a quien se le atribuye la difusión de información en favor del grupo delictivo, de acuerdo con las autoridades estadounidenses.

Como parte de estas medidas, los bienes y activos de los implicados que se encuentren en territorio estadounidense, o bajo control de personas de ese país, quedan bloqueados. Las acciones forman parte de la estrategia para debilitar las finanzas y operaciones de organizaciones criminales en la región fronteriza.