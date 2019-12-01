Vinculan a proceso a presuntos homicidas del estilista Miguel de la Mora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 19:30:23

Ciudad de México, a 14 de abril de 2026.- Un juez de control determinó iniciar proceso penal en contra de dos hombres señalados por su presunta participación en el asesinato del estilista Miguel de la Mora Larios, conocido como “Micky Hair”, ocurrido en 2025 en la capital del país.

Durante la audiencia de continuación, el juzgador consideró que existen elementos suficientes para vincular a proceso a Ángel "N" y Kevin Anthony "N" por el delito de homicidio calificado. Como medida cautelar, ambos permanecerán en prisión preventiva justificada, además de que se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con las indagatorias, los imputados habrían recibido alrededor de 80 mil pesos como pago por cometer el crimen del joven de 28 años, quien era propietario de la estética Micky’s Hair, cuyo ataque se registró la noche del 29 de septiembre de 2025 en la zona de Polanco, en Ciudad de México.

Los reportes señalan que los agresores interceptaron a la víctima mientras se desplazaban en motocicleta, momento en el que abrieron fuego en su contra.

Asimismo, las autoridades investigadoras sostienen que los detenidos podrían estar vinculados a una célula dedicada a homicidios por encargo, con presencia en distintas regiones del país.