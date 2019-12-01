Asegura la Policía Morelia decenas de paquetes sospechosos en el Centro de la ciudad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 16:35:23

Morelia, Michoacán, a 14 de abril de 2026.- Elementos de la Policía Morelia aseguraron en el Centro de la ciudad, decenas de paquetes sospechosos con la leyenda “Mercado Libre”, una de las personas que ofertaba los paquetes se dio a la fuga.

Al respecto se informó que agentes de la referida corporación, que llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia fueron alertados sobre la venta de dichos paquetes.

Al lugar se trasladaron los uniformados, y al momento de su llegada uno de los ofertantes salió corriendo.

Finalmente los paquetes de aspecto sospechoso, fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.