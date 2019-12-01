Aprehenden a presunto responsable del homicidio de una mujer en la colonia Ampliación Leandro Valle, de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 17:41:50

Morelia, Michoacán, a 14 de abril de 2026.- Elías “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de homicidio de una mujer, ocurrido en la colonia Ampliación Leandro Valle, en esta ciudad, fue aprehendido por personal de la FGE.

Sobre el practicar se informó que con base en los datos de prueba recabados, el pasado 6 de marzo, la víctima, identificada como Yudith G., ingresó a un inmueble en construcción ubicado en la calle Circuito Santa María, en compañía del ahora detenido y otra persona.

Una vez en el sitio, la mujer fue privada de la vida por asfixia. Posteriormente, el ahora detenido y su cómplice presuntamente enterraron el cuerpo.

Como resultado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Feminicidio, se logró establecer la identidad y posible participación de Elías “N”, contra quien fue solicitada y cumplimentada una orden de aprehensión.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional, que será la encargada de resolver su situación jurídica conforme a derecho.