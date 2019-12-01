Detienen alias “El Gopar”, presunto responsable de agredir a personal de la Policía de Investigación

Zamora, Michoacán, a 14 de enero 2026.- Juan José “N”, alias “El Gopar”, quien es señalado de su probable responsabilidad en la comisión de la agresión cometida contra personal de la Policía de Investigación, derivado de un operativo interinstitucional, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base e los datos de investigación, el pasado 13 de enero se recibió un reporte en el que se informaba que un vehículo había impactado contra un restaurante ubicado sobre la carretera Zamora–La Piedad, a la altura de la localidad El Sauz de Abajo, luego de que su conductor refiriera haber sido atacado con disparos de arma de fuego. Por lo que a través del sistema de arcos carreteros del C5, se identificó un vehículo Volkswagen Jetta, color gris oscuro, presuntamente relacionado con el hecho.

Derivado de lo anterior, se implementó un operativo de búsqueda en coordinación con Defensa, GN, SSP, a través de Guardia Civil Región Zamora, Policía Municipal de Zamora y C5 SITEC, logrando ubicar el vehículo cuando ingresaba al fraccionamiento Monte Olivo, en este municipio.

Al acudir al lugar, sobre la calle Córdova Sur, los agentes observaron el vehículo ingresar a la cochera de un domicilio. En ese momento, un masculino descendió del automotor y, al notar la presencia policial, realizó disparos con un arma de fuego en contra de los elementos, para posteriormente ingresar al inmueble.

Los agentes repelieron la agresión conforme a los protocolos establecidos y, tras una persecución ininterrumpida, lograron asegurar a Juan José “N”, así como un arma de fuego calibre 9 mm que portaba.

Durante la inspección del vehículo, se localizó otra arma de fuego en el asiento del copiloto, mientras que en la cajuela fueron asegurados dos chalecos balísticos, uno táctico y un panel balístico.

El detenido y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, a efecto de continuar con las investigaciones y resolver su situación jurídica conforme a derecho.