Detienen a tercer presunto implicado en homicidio de Yrma Lydya

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 10:17:11

Ciudad de México, a 30 de octubre 2025.- Personal de seguridad de la Ciudad de México capturó a un hombre identificado como Máximo Axel “N” y/o Omar “N”, quien según las autoridades estaría implicado en el homicidio de la cantante Yrma Lydya, ocurrido en junio de 2022.

Según información oficial, el sospechoso fue localizado y asegurado en Ixtapaluca, Estado de México.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del CDMX (FGJ), el señalado fue el chofer del abogado Jesús Hernández Alcocer, feminicida de Yrma Lydya.

De igual forma, Máximo Axel “N” habría entregado al homicida el arma de fuego utilizada en el asesinato y lo habría auxiliado a escapar.

Desde octubre de 2024, la Fiscalía CDMX ofrecía una recompensa de 500 mil pesos por información que llevara a la captura del individuo.

El ahora detenido fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.