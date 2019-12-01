Detienen a sujeto que habría privado de la vida a su hijo; hechos ocurridos en Queréndaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 20:06:45

Morelia, Michoacán, a 8 de octubre de 2025.- Jesús “N”, quien es señalado por las autoridades de su posible participación en la comisión del delito de homicidio calificado cometido en agravio de su hijo, en el municipio de Queréndaro, fue aprehendido por personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, los hechos ocurrieron el pasado 4 de octubre, en un domicilio de la calle Primera de Mayo, colonia La Cruz.

En el lugar, Jesús “N” comenzó a agredir verbalmente a su hijo y a su esposa. Momentos después, la víctima, Jesús Daniel G., salió del inmueble y fue alcanzado por su padre, quien lo atacó con una navaja.

El joven fue auxiliado para recibir atención médica; sin embargo, perdió la vida mientras era trasladado a un hospital.

Tras conocer de los hechos, personal de esta Unidad Especializada emprendió de inmediato las investigaciones que permitieron reunir datos de prueba suficientes para solicitar una orden de aprehensión en contra de Jesús “N”, la cual fue obsequiada por el Juez de Control y cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial que habrá de resolver su situación legal conforme a derecho.