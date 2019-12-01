A días del inicio del Cervantino, circulan imágenes de asalto a mano armada contra una pareja en carretera de Guanajuato

A días del inicio del Cervantino, circulan imágenes de asalto a mano armada contra una pareja en carretera de Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 20:30:19
Guanajuato, Guanajuato, a 8 de octubre de 2025.- A pocos días de que dé inicio el Festival Internacional Cervantino, comenzaron a circular en redes sociales imágenes que muestran el momento exacto en que una pareja fue asaltada a mano armada mientras circulaba sobre la carretera Guanajuato–Juventino Rosas, a la altura de la comunidad La Sauceda.

En las grabaciones se aprecia cómo varios sujetos armados encañonan a la pareja y los obligan a descender del vehículo, para luego huir con rumbo desconocido. El violento atraco ocurrió la tarde de este miércoles, generando alarma y preocupación entre automovilistas que transitan por la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, los delincuentes aprovecharon lo desolado del tramo carretero para cerrarles el paso y cometer el robo en cuestión de segundos. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque la pareja vivió momentos de verdadero terror.

Tras conocerse los hechos, autoridades municipales y estatales implementaron un operativo de búsqueda y localización del vehículo robado, sin que hasta el momento se haya informado sobre resultados o detenciones.

El incidente ocurre en vísperas del arranque del Cervantino 2025, cuando se espera la llegada de miles de visitantes nacionales y extranjeros a la capital del estado, lo que ha llevado a reforzar los dispositivos de seguridad en los accesos carreteros y zonas turísticas.

