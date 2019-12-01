Fallece pareja al caer árbol sobre su vehículo en Acaxochitlán, Hidalgo; sus hijos están heridos

Fallece pareja al caer árbol sobre su vehículo en Acaxochitlán, Hidalgo; sus hijos están heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 20:50:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Acaxochitlán, Hidalgo, a 8 de octubre de 2025.- Una pareja perdió la vida, después de que un árbol cayera sobre su vehículo en el municipio de Acaxochitlán, Hidalgo.

De acuerdo a la información de las autoridades, los hechos ocurrieron sobre la carretera Acaxochitlán-Venta Quemada, en el tramo conocido como La Churumbela.

Cuando circulaba por el lugar la familia, un árbol de encino de poco más de 20 metros de largo cayó sobre la camioneta.

Debido a las heridas con las que quedaron tras la caída del árbol, la pareja falleció instantáneamente, mientras que sus hijos quedaron atrapados en los asientos traseros.

Al lugar acudieron rescatistas de las localidades cercanas, así como vecinos, quienes comenzaron a cortar el árbol en secciones con sierras, para poder sacar a los menores.

Tras poder rescatarlos, los niños fueron llevados a un hospital para recibir la atención médica necesaria, y los cuerpos de sus padres fueron llevados al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece pareja al caer árbol sobre su vehículo en Acaxochitlán, Hidalgo; sus hijos están heridos
A días del inicio del Cervantino, circulan imágenes de asalto a mano armada contra una pareja en carretera de Guanajuato
Detienen a sujeto que habría privado de la vida a su hijo; hechos ocurridos en Queréndaro, Michoacán
¡Atraco millonario sobre la Autopista de Occidente! Roban tractocamión cargado de aguacates en Michoacán
Más información de la categoria
¡Hasta 9 años de cárcel por hacer memes y stickers de políticos!: la nueva joya legislativa que amenaza el humor y la libertad del mexicano
Aguacateros de Tacámbaro, Michoacán, llaman al paro nacional el 14 de octubre por caída de precios
Alcaldesa de Buenavista operaba con policías “pirata”; serían miembros del mayor cártel de Michoacán en la mira de EE.UU.: hay seis detenidos con armas exclusivas del Ejército
Golpe a Elektra en carretera federal: comando armado roba 16 motos Itálika en Villa Madero, Michoacán 
Comentarios