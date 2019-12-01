Fallece pareja al caer árbol sobre su vehículo en Acaxochitlán, Hidalgo; sus hijos están heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 20:50:52

Acaxochitlán, Hidalgo, a 8 de octubre de 2025.- Una pareja perdió la vida, después de que un árbol cayera sobre su vehículo en el municipio de Acaxochitlán, Hidalgo.

De acuerdo a la información de las autoridades, los hechos ocurrieron sobre la carretera Acaxochitlán-Venta Quemada, en el tramo conocido como La Churumbela.

Cuando circulaba por el lugar la familia, un árbol de encino de poco más de 20 metros de largo cayó sobre la camioneta.

Debido a las heridas con las que quedaron tras la caída del árbol, la pareja falleció instantáneamente, mientras que sus hijos quedaron atrapados en los asientos traseros.

Al lugar acudieron rescatistas de las localidades cercanas, así como vecinos, quienes comenzaron a cortar el árbol en secciones con sierras, para poder sacar a los menores.

Tras poder rescatarlos, los niños fueron llevados a un hospital para recibir la atención médica necesaria, y los cuerpos de sus padres fueron llevados al Servicio Médico Forense (SEMEFO).