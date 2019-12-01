Golpe a Elektra en carretera federal: comando armado roba 16 motos Itálika en Villa Madero, Michoacán 

Villa Madero, Mich., a 8 de octubre de 2025.- Ni la presencia federal ni los operativos carreteros detienen el golpe del crimen en Michoacán. Un grupo armado interceptó y despojó a un operador de un tractocamión cargado con 16 motocicletas nuevas de la empresa Elektra, en un asalto que, según estimaciones, representa pérdidas de más de medio millón de pesos.

El violento atraco ocurrió sobre la carretera Tiripetío–Carácuaro, a la altura del tramo Palizada–Laguna Seca, dentro del municipio de Villa Madero, una zona rural donde los asaltos a transportistas se han vuelto cada vez más frecuentes.

De acuerdo con el reporte oficial, el conductor fue sorprendido por sujetos fuertemente armados que lo obligaron a detenerse y lo despojaron de la pesada unidad con todo y carga. El vehículo transportaba motocicletas de reciente modelo con destino a una sucursal de la cadena comercial.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su representación en Michoacán, confirmó que ya se abrió una carpeta de investigación por el delito de robo al autotransporte federal de carga, derivado de la denuncia presentada por el apoderado legal de la empresa.

Mientras tanto, la FGR busca identificar a los responsables y localizar el paradero de las motocicletas, en una región donde operan células dedicadas al robo de mercancía en tránsito.