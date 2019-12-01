Golpe a Elektra en carretera federal: comando armado roba 16 motos Itálika en Villa Madero, Michoacán 

Golpe a Elektra en carretera federal: comando armado roba 16 motos Itálika en Villa Madero, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 17:53:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Villa Madero, Mich., a 8 de octubre de 2025.- Ni la presencia federal ni los operativos carreteros detienen el golpe del crimen en Michoacán. Un grupo armado interceptó y despojó a un operador de un tractocamión cargado con 16 motocicletas nuevas de la empresa Elektra, en un asalto que, según estimaciones, representa pérdidas de más de medio millón de pesos.

El violento atraco ocurrió sobre la carretera Tiripetío–Carácuaro, a la altura del tramo Palizada–Laguna Seca, dentro del municipio de Villa Madero, una zona rural donde los asaltos a transportistas se han vuelto cada vez más frecuentes.

De acuerdo con el reporte oficial, el conductor fue sorprendido por sujetos fuertemente armados que lo obligaron a detenerse y lo despojaron de la pesada unidad con todo y carga. El vehículo transportaba motocicletas de reciente modelo con destino a una sucursal de la cadena comercial.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su representación en Michoacán, confirmó que ya se abrió una carpeta de investigación por el delito de robo al autotransporte federal de carga, derivado de la denuncia presentada por el apoderado legal de la empresa.

Mientras tanto, la FGR busca identificar a los responsables y localizar el paradero de las motocicletas, en una región donde operan células dedicadas al robo de mercancía en tránsito.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece pareja al caer árbol sobre su vehículo en Acaxochitlán, Hidalgo; sus hijos están heridos
A días del inicio del Cervantino, circulan imágenes de asalto a mano armada contra una pareja en carretera de Guanajuato
Detienen a sujeto que habría privado de la vida a su hijo; hechos ocurridos en Queréndaro, Michoacán
¡Atraco millonario sobre la Autopista de Occidente! Roban tractocamión cargado de aguacates en Michoacán
Más información de la categoria
¡Hasta 9 años de cárcel por hacer memes y stickers de políticos!: la nueva joya legislativa que amenaza el humor y la libertad del mexicano
Aguacateros de Tacámbaro, Michoacán, llaman al paro nacional el 14 de octubre por caída de precios
Alcaldesa de Buenavista operaba con policías “pirata”; serían miembros del mayor cártel de Michoacán en la mira de EE.UU.: hay seis detenidos con armas exclusivas del Ejército
Golpe a Elektra en carretera federal: comando armado roba 16 motos Itálika en Villa Madero, Michoacán 
Comentarios