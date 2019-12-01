Localizan sin vida a comandante de la Policía Municipal de Tequila, Veracruz

Localizan sin vida a comandante de la Policía Municipal de Tequila, Veracruz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 21:47:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tequila, Veracruz, a 8 de octubre de 2025.- El cuerpo del comandante de la Policía Municipal de Tequila, Tito Atlahua Macuixtle, fue localizando sin vida y desmembrado sobre la carretera federal 123 Orizaba-Zongolica.

Los hechos ocurrieron a la altura de la comunidad de Duraznotla, en la sierra de Zongolica, donde personas que iban pasando realizaron el reporte al número de emergencia, debido a que había unas bolsas de plástico.

Al sitio llegaron elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como policías ministeriales, quienes confirmaron el hallazgo de restos humanos con visibles impactos de arma de fuego.

Además acudió personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, los cuales se encargaron de realizar el levantamiento del cuerpo, así como de iniciar una carpeta de investigación, con la finalidad de esclarecer el hecho.

Según datos de las autoridades, la víctima tenía 55 años de edad y tenía su domicilio en Comalapa, Zongolica.

Cabe resaltar que hace algunos días, también fue asesinado el comandante de la policía municipal de Yanga, José Luis García Domínguez.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Investiga FGR golpe militar al crimen Tacámbaro, Michoacán: Aseguran 3.6 kilos de estupefaciente, 2 rifles de asalto y 4 vehículos robados
En septiembre, Michoacán sexto lugar nacional en homicidios
Se registra ataque armado en hotel de Tuxpan, Veracruz; hay tres fallecidos y dos heridos
Localizan sin vida a comandante de la Policía Municipal de Tequila, Veracruz
Más información de la categoria
En septiembre, Michoacán sexto lugar nacional en homicidios
Suspenden clases en la Sierra Gorda de Querétaro derivado de las fuertes lluvias
¡Hasta 9 años de cárcel por hacer memes y stickers de políticos!: la nueva joya legislativa que amenaza el humor y la libertad del mexicano
Aguacateros de Tacámbaro, Michoacán, llaman al paro nacional el 14 de octubre por caída de precios
Comentarios