Localizan sin vida a comandante de la Policía Municipal de Tequila, Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 21:47:06

Tequila, Veracruz, a 8 de octubre de 2025.- El cuerpo del comandante de la Policía Municipal de Tequila, Tito Atlahua Macuixtle, fue localizando sin vida y desmembrado sobre la carretera federal 123 Orizaba-Zongolica.

Los hechos ocurrieron a la altura de la comunidad de Duraznotla, en la sierra de Zongolica, donde personas que iban pasando realizaron el reporte al número de emergencia, debido a que había unas bolsas de plástico.

Al sitio llegaron elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como policías ministeriales, quienes confirmaron el hallazgo de restos humanos con visibles impactos de arma de fuego.

Además acudió personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, los cuales se encargaron de realizar el levantamiento del cuerpo, así como de iniciar una carpeta de investigación, con la finalidad de esclarecer el hecho.

Según datos de las autoridades, la víctima tenía 55 años de edad y tenía su domicilio en Comalapa, Zongolica.

Cabe resaltar que hace algunos días, también fue asesinado el comandante de la policía municipal de Yanga, José Luis García Domínguez.