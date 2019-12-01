Aguacateros de Tacámbaro, Michoacán, llaman al paro nacional el 14 de octubre por caída de precios

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 18:45:09

Morelia, Michoacán, a 8 de octubre de 2025.- Aguacateros de la región de Tacámbaro enfrentan una severa crisis debido a la caída de los precios del producto, según señaló Vicente Gómez Núñez, diputado local de dicho distrito.

En entrevista, el legislador detalló que actualmente el aguacate de exportación se paga a 20 pesos por kilo, mientras que el nacional oscila entre 8 y 9 pesos, lo que representa una drástica disminución en comparación con los precios promedio de meses anteriores, que era del 50 por ciento más.

Cuestionado sobre la participación de los productores de Tacámbaro al paro nacional convocado para el 14 de octubre, en busca de medidas que permitan mejorar el precio del aguacate, dijo desconocer cuántos se integrarán al llamado.

Gómez Núñez apuntó que esta situación ha generado preocupación entre los productores, y atribuyó la baja de precios a factores internacionales y a la competencia de otros países en el mercado estadounidense.

Según una convocatoria difundida a través de redes sociales, productores del llamado oro verde estarían protestando el próximo martes a las 10 de la mañana en Morelia, frente a Casa Michoacán y en Palacio de Gobierno.

Entre los productores que se encuentran valorando su participación en el paro nacional, se encuentran los limoneros de la región de Apatzingán.