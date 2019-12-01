Se registra ataque armado en hotel de Tuxpan, Veracruz; hay tres fallecidos y dos heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 22:11:50

Tuxpan, Veracruz, a 8 de octubre de 2025.- Un ataque armado al interior del Hotel Posada “El Dorado”, dejó tres muertos, así como dos heridos en Tuxpan, Veracruz.

Los hechos se registraron en la colonia Azteca, donde en una de las habitaciones del hotel antes mencionado, se escucharon detonaciones de arma de fuego, según el testimonio de vecinos.

Tras realizar el reporte al número de emergencias, al sitio llegaron elementos policiacos, quienes se encontraron al interior de una habitación cinco personas con impactos de bala, de las cuales, tres ya no contaban con signos vitales y otras dos más estaban heridas, por lo que fueron llevadas a un hospital.

Después llegó personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, los cuales se encargaron de realizar el levantamiento de los cuerpos, además de que comenzaron con las primeras indagatorias para dar con los presuntos responsables del ataque.

Asimismo, se activó un operativo en la zona por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, pero hasta el momento no hay detenidos por el crimen.