Detienen a sujeto que habría baleado a un hombre en la colonia Ventura Puente de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 18:34:15
Morelia, Michoacán, a 9 de octubre de 2025.- Tras una acción operativa, elementos de la Policía Morelia lograron la detención de un sujeto, mismo que sería el presunto responsable de atacar a tiros a un hombre en la colonia Ventura Puente de esta ciudad de Morelia.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, esta tarde de jueves un hombre fue atacado a balazos en un negocio de maquinitas ubicado en la calle García Obeso de la colonia Ventura Puente.

Tras el hecho se implementó una acción operativa en la búsqueda del presunto autor material del ataque.

Fue sobre la avenida Madero Poniente en las inmediaciones de la colonia Adolfo López Mateos, en donde los uniformados lograron detener a un sujeto que viajaba en una motocicleta, el cual sería el presunto responsable del hecho criminal.

Finalmente el requerido será puesto a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.

Noventa Grados
