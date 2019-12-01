Detienen a sujeto que amenazó con armas de fuego a un motociclista tras un percance vial, en el libramiento de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Septiembre de 2025 a las 21:17:14

Morelia, Michoacán, a 13 de septiembre de 2025.- Un conflicto vial terminó en la detención de un hombre armado, el cual se identifico como guardia de seguridad en el Estado de México. El hecho ocurrió la tarde de este día, en el libramiento Paseo de la República, a la altura de la colonia Torreón.

De acuerdo con reportes ciudadanos, el individuo agredió y amenazó a un motociclista que yacía en el suelo tras un percance, lo que generó alarma entre automovilistas que dieron aviso al número de emergencias 911.

Elementos policiales arribaron de inmediato y lograron someter al agresor, quien portaba tanto un arma larga como una corta, además de una licencia que lo acreditaba como personal de seguridad privada.

El detenido fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad competente, mientras que el motociclista fue resguardado por la Fiscalía Michoacán, para continuar con las indagatorias sobre el incidente.