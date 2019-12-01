Detienen a sujeto por su posible participación en el delito de extorsión, en agravio de un médico y su familia; hechos ocurridos en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 11:12:19

Morelia, Michoacán, a 5 de septiembre 2025.- Gustavo “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito extorsión agravada, cometida en agravio de un médico y su familia, en el municipio de Uruapan, fue aprehendido la víspera.

Sobre el particular se informó que con base en los datos que integran la investigación, el pasado 28 de julio la víctima, propietario de un consultorio, denunció que fue objeto de exigencias económicas bajo amenaza. Como medida de presión, se ocasionó un incendio en el acceso de una escuela propiedad de la familia del profesionista.

Tras reunir los datos de prueba suficientes, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un Juez de Control la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue cumplimentada en el marco de un operativo interinstitucional.

Gustavo “N” fue internado en el Centro Penitenciario local y será puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional, que en próximas horas habrá de resolver su situación legal conforme a derecho.