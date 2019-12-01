Detienen a seis personas por presuntos delitos contra la salud en Indaparapeo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 18:42:58

Morelia, Michoacán, 7 de noviembre de 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Guardia Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional, participaron en un despliegue operativo en el municipio de Indaparapeo, donde fueron detenidas seis personas por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, relacionados con metanfetamina.

Sobre el particular se informó que las personas detenidas fueron identificadas como Manuel “N”, de 25 años; Alma Rosa “N”, de 27; Michel “N” y Sara Daniela “N”, ambas de 30; María de Jesús “N”, de 34, y Adriana “N”, de 39 años.

En estas acciones intervino el Grupo Especial de Reacción e Intervención (KERI), de la Policía de Investigación de la FGE, cuyos agentes efectuaron recorridos por brechas, caminos rurales y tramos carreteros de la zona, con apoyo de las corporaciones estatales y federales.

Durante el despliegue se aseguró metanfetamina, por lo que las personas detenidas y los indicios fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.