Detienen a seis personas por presuntos delitos contra la salud en Indaparapeo, Michoacán

Detienen a seis personas por presuntos delitos contra la salud en Indaparapeo, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 18:42:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 7 de noviembre de 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Guardia Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional, participaron en un despliegue operativo en el municipio de Indaparapeo, donde fueron detenidas seis personas por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, relacionados con metanfetamina.

Sobre el particular se informó que las personas detenidas fueron identificadas como Manuel “N”, de 25 años; Alma Rosa “N”, de 27; Michel “N” y Sara Daniela “N”, ambas de 30; María de Jesús “N”, de 34, y Adriana “N”, de 39 años.

En estas acciones intervino el Grupo Especial de Reacción e Intervención (KERI), de la Policía de Investigación de la FGE, cuyos agentes efectuaron recorridos por brechas, caminos rurales y tramos carreteros de la zona, con apoyo de las corporaciones estatales y federales.

Durante el despliegue se aseguró metanfetamina, por lo que las personas detenidas y los indicios fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Más información de la categoria
Detienen a seis personas por presuntos delitos contra la salud en Indaparapeo, Michoacán
Despliegan operativo para localizar a adulto mayor desaparecido en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Ataque armado deja a una persona sin vida y un herido en Apatzingán, Michoacán
Cae “El Bolillo”, presunto líder criminal ligado a extorsiones y homicidios en Michoacán
Más información de la categoria
Detectan gripe aviar en granja de Yucatán; sacrifican más de 225 mil gallinas
Tiroteo en zona turística de Polonia deja seis personas sin vida y 16 heridas
Cae en Colombia juez mexicano acusado por EEUU de recibir 2 millones de dólares para liberar a operador canadiense aliado de Sinaloa; en México, "nadie sabía nada"
Investigan a cabildo de Cuernavaca tras homicidio del regidor Gabriel Rivas