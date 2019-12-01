Investigan a cabildo de Cuernavaca tras homicidio del regidor Gabriel Rivas

Investigan a cabildo de Cuernavaca tras homicidio del regidor Gabriel Rivas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 12:20:31
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Cuernavaca, Morelos, a 7 de noviembre 2026.- El titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), Fernando Blumenkron Escobar, afirmó que podría llamar a declarar a la regidora Paz Hernández, y al secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, Óscar Cano, ambos militantes del Partido Acción Nacional (PAN), por  el asesinato del regidor morenista Gabriel Rivas Ríos.

"Desde luego, no descartamos la comparecencia de ningún integrante del cabildo de Cuernavaca. Es una de las líneas de investigación que ya iniciamos y se va a realizar de manera oportuna esto”, comentó el funcionario estatal.

De igual forma, el fiscal mencionó que se indaga al magistrado de Justicia Administrativa, Manuel García Quintanar, por las irregularidades que hizo públicas el regidor horas antes de ser asesinado.

En redes sociales comenzó a circular un video en el que Rivas Ríos denuncia a Cano y Hernández por actuar como “personeros de los criminales”.

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