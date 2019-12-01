Despliegan operativo para localizar a adulto mayor desaparecido en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 17:16:41

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 7 de noviembre de 2026.- En la comunidad de El Bordonal, perteneciente al municipio de Lázaro Cárdenas, elementos de Cruz Roja Mexicana, delegación Lázaro Cárdenas, así como personal de Protección Civil Municipal, instalaron un puesto de mando para iniciar la búsqueda de una persona que desafortunadamente se encuentra desaparecida.

Se trata de Gabriel “N”, de 76 años de edad, quien, de acuerdo con sus familiares, padece demencia senil y desde el día de ayer no ha sido localizado.

Este es el punto donde lo vieron por última vez el día de ayer. Desde aquí, los equipos de emergencia comenzarán los recorridos de búsqueda.

En las imágenes se puede observar también el apoyo de un dron para rastrear toda esta zona y recorrer el cauce de un canal que únicamente lleva agua durante la temporada de lluvias y que desemboca en la laguna de Barra de Pichi, un estero que se encuentra muy cerca del lugar.

Los equipos de emergencia ya se encuentran iniciando las labores de búsqueda. También se está preparando equipo de rastreo satelital por parte de Cruz Roja.